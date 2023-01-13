Китай призвал США отказаться от менталитета холодной войны

Китай призвал США отказаться от идеологических предрассудков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин призывает Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и прекратить запрет продажи резервной нефти в Китай. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в пятницу, 13 января 2023 года.

"Мы призываем соответствующих политиков США отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и идеологических предрассудков", - подчеркнул Вэньбинь.

Дипломат предложил Соединенным Штатам вместо этого сосредоточиться на развитии отношений с КНР и предпринять шаги на укрепление взаимного доверия и сотрудничества.

Как ранее писал сайт KP.RU, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю. За данный законопроект проголосовал 331 конгрессмен, против подали 97 голосов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай представляет главную стратегическую угрозу для Вашингтона и его союзников. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге по итогам двусторонних переговоров с главой министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой.