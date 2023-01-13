Спрос на карты UnionPay выросли в несколько раз в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объемы выпущенных карт UnionPay, а также обороты по ним в ушедшем 2022 году выросли в несколько раз. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные нескольких кредитных организаций.

Как передает Почта-банк, к концу 2022 года в банке было выпущено свыше 246 тысяч карт UnionPay, а в начале августа этого же года сообщалось о выпуске 170 тысяч карт.

Другой крупный банк заявил изданию о выпуске 200 тысяч карт UnionPay, отметив, что во второй половине 2022 года спрос вырос почти на 40% по отношению к первому полугодию. Еще одна крупная организация заявил, что эмиссия таких карт выросла в 20 раз.

В Банке «Зенит» отметили, что их клиенты чаще оплачивают товары картами UnionPay, чем снимали с них средства. «Наибольший рост платежей по картам UnionPay отмечается за рубежом - в пять раз», - сообщили изданию в другом российском банке, где также заявили, что объем снятия наличных за рубежом выше, чем в России.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров объяснил высокий спрос россиян на карты UnionPay в 2022 году потребностью в трансграничных операциях, обратив внимание также на то, что доля карт UnionPay в общем числе карт в стране №не превысила нескольких процентов».

«Оснований для активизации использования карт UnionPay для внутрироссийских операций практически нет, учитывая в том числе более интересные программы лояльности по другим картам, а также продвижение системы быстрых платежей», - отметил он.

Напомним, ранее система UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам российских банков за рубежом. Как писал сайт KP.RU, введенный лимит эквивалентен 500 тысячам юаней в год.