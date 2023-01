В Британии рассказали о миллионном пожертвовании Борису Джонсону

Борис Джонсон получил один миллион фунтов в качестве пожертвования Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его организация The Office of Boris Johnson Ltd получила в качестве пожертвования миллион фунтов стерлингов.

По информации The Guardian, средства были пожертвованы живущим в Таиланде британским бизнесменом Кристофером Харборном, являвшимся сторонником выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). В сообщении отмечается, что это одно из самых крупных пожертвований среди политиков страны, которое «усилит слухи планах возвращения Джонсона в большую политику».

Кроме того, экс-премьер Великобритании заработал более 250 тысяч фунтов стерлингов за два выступления в декабре 2022 после того, как покинул пост главы правительства Соединенного Королевства.

Напомним, ранее стало известно, что Джонсон намерен в скором времени посетить Украину, где планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это способно подорвать авторитет действующего главы британского правительства Риши Сунака, отмечают британские СМИ.

Кроме того, сообщалось, что помощники Бориса Джонсона занимались сексом на его вечеринке.