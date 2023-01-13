Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской* на 153 миллиона рублей

Блогер Вероника Белоцерковская* Фото: Иван ВИСЛОВ

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской* на общую сумму 153 миллиона рублей, рассказала ее адвокат Эльвира Кашигина.

«Судом арестовано имущество моей подзащитной в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 миллиона рублей», – сообщила она во время судебного заседания по существу дела.

Заочный процесс по делу блогера начался в пятницу, 13 января. До этого суд уже арестовал машино-место и квартиру Белоцерковской в Москве, а также квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение, а также направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело Белоцерковской*. Напомним, ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложных данных о Вооруженных силах России.

По данным следствия, с марта по апрель 2022 блогер, находясь за границей, разместила в своих соцсетях три публикации, в которых содержалась «заведомо ложная информация о совершении ВС РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

*Признана в России иноагентом