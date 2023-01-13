Премьер Венгрии заявил, что политика ФРГ вызвала у него культурный шок и развенчала миф о немецкой практичности Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика ФРГ, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала «культурный шок», уменьшив веру венгров в немецкую практичность.

«В Венгрии всегда так говорили … немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались», - заявил глава венгерского правительства, отметив, что в последнее время уменьшилась его «вера» в «немецкую инженерную точность», а также «готовность управлять кризисом».

Орбан заявил, что в период кризиса многие главы стран – членов Европейского союза «свернулись и ощетинились, как ежи», однако, по его словам, Будапешт, напротив, решил перейти к «активной обороне», не перекладывая на жителей страны «бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде».

Напомним, Орбан также заявил, что от украинского конфликта определенно выигрывает Вашингтон, в то время как главными потерпевшими в экономическом смысле стали европейские страны.