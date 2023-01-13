Ходорковский* оштрафован на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Михаил Ходорковский* Фото: EASTNEWS/AFP

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* (признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 13 января 2023 года.

Соответствующее решение вынес Мещанский суд Москвы. Как следует из вердикта, штраф назначен за нарушение правил маркировки физлица-иноагента.

"Судом установлено нарушение Ходорковским правил маркировки, он оштрафован на 300 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, Государственная дума России в третьем чтении приняла поправки к закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступил в силу 1 декабря 2022 года. Санкции для нарушителей остаются неизменными, но при этом расширяется список оснований для привлечения иноагентов к ответственности.

Напомним, закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" обобщает нормы российского законодательства об иностранных агентах. В частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранный источник", "иностранное влияние" и "политический деятель". Кроме того, определяется, кто может быть признан иностранным агентом.

*физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России