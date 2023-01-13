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НовостиОбщество13 января 2023 10:05

Сбербанк отключит устаревшие приложения на смартфонах с 16 января 2023

Это коснется пользователей с самыми старыми версиями мобильного банка
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сбербанк отключит устаревшие приложения на смартфонах с 16 января

Сбербанк отключит устаревшие приложения на смартфонах с 16 января

Фото: REUTERS

Устаревшие мобильные приложения Сбербанка перестанут работать с понедельника, 16 января, предупредила кредитная организация.

Как сообщает пресс-служба компании, отключение коснется лишь небольшого количества клиентов. SMS-сообщения с просьбой обновить приложения были направлены только тем пользователям, у которых установлены самые старые версии.

В сообщении отмечается, что владельцы смартфонов с операционной системой Android могут обновить приложение на сайте Сбербанка или в российском магазине мобильных приложений RuStore. Пользователям устройств с системой iOS следует обратиться в офисы банка.

Напомним, в апреле 2022 мобильное приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из магазина Google Play и стало недоступно для скачивания на устройства с системой Android в связи с санкциями.

В конце прошлого года Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства Apple в отделениях банка.