Путин заявил, что Россия понимает роль и миссию участников спецоперации на Украине

Путин заявил, что страна понимает роль и миссию участников спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 января, рассказал о поддержке участников специальной военной операции, отметив, что страна поддерживает российских военных, а также понимает их роль и миссию.

Во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым российский лидер выразил ему благодарность за то, что он делает в рамках поддержке семей наших российских военных, которые участвуют в специальной военной операции, «защищают интересы нашей страны, людей на Донбассе и новых территориях».

«Это чрезвычайно важная вещь… Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они», - заявил глава государства, отметив также, что зачастую вопросы заключаются не только в материальной поддержке, однако, по его словам «это лежит в основе того, чем люди живут», поэтому такого рода поддержка также является чрезвычайно важной, и «это мотивация, которая крайне необходима».