Путин выразил соболезнования жителям Башкирии в связи со смертью Рахимова

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Уфе с главой Башкортостана Радием Хабировым выразил соболезнования народу республики в связи со смертью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Напомним, Рахимов ушел из жизни 11 января 2023 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

“У нас были добрые отношения. Он внес существенный вклад в развитие республики… принимал практическое, реальное участие в жизни всей России… искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем ее жителям”, - сказал глава государства.

Также ранее Путин выразил соболезнования родным и близким актера Бориса Невзорова. Российский лидер отметил самобытные работы артиста в кино и театре.

Кроме этого, ранее президент РФ выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле.