Премьер Нидерландов Рютте обсудит с Байденом военную помощь Украине 17 января 2023 года Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января 2023 года посетит с официальным визитом США, обсудит с американским президентом Джо Байденом военную помощь Украине, говорится в заявлении голландского правительства.

"Премьер-министр Рютте и министр иностранных дел Хукстра проведут встречу с главой США Байденом во вторник, 17 января 2023 года", - уточняется в сообщении правительства Нидерландов, опубликованном сегодня, 13 января.

Ранее голландская пресса сообщала, что Рютте направится с визитом в США на будущей неделе. В Белом доме заявили, что Байден примет премьера Нидерландов 17 января текущего года.

Также ранее сообщалось, что Джо Байден одобрил бюджет США на 2023-й год, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине. Американский лидер уверен, что его страна просто обязана продолжать финансировать Киев