Российские войска поразили склады с вооружением и техникой ВСУ в ДНР и Запорожской области Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили два склада с вооружениями и ангар с вооружениями и военной техникой украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в ДНР и Запорожской области», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, рассказал генерал-лейтенант.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении пяти диверсионных групп ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, в начале января ВС России уничтожили в Краматорске склад с ракетным вооружением иностранных наемников.