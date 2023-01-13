Лесопромышленники могут потерять 3 млрд рублей из-за роста арендных платежей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индексация арендной платы за пользование лесными угодьями обойдется российским лесопромышленным компаниям в этом году примерно в 3 млрд рублей. Таким образом данный показатель вырос на 6% и лесопромышленников не устраивает эта тенденция, поэтому они собираются обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой о введении моратория на повышение ставок после этого года из-за падения заготовок древесины в России на треть. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Сообщается, что ставки на аренду лесных участков в этом году увеличатся на 6% из-за повышающих коэффициентов, но до этого говорилось об уровне 3,9%. В следующем году, как предполагается, данный показатель вырастет еще на 4,7%, а через год - еще на 4%, составив уже 15,5%. При этом отмечается, что в прошлом году заготовка леса снизилась в среднем на треть.

Как заявил руководитель группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев, повышение арендных ставок повлечет за собой рост финансовой нагрузки на отраслевые предприятия, что, по его мнению, будет исчисляться миллиардами рублей.

«Для компании дополнительная нагрузка составит около 50 млн рублей. В целом по России эта сумма может составить около 3 млрд рублей», заявил он.