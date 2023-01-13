Полковник полиции ЛНР заявил, что убитые в Соледаре британские наемники были инструкторами Фото: REUTERS

Полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что убитые в Соледаре британские наемники, скорее всего, прибывали в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), где были инструкторами или наблюдателями.

По данным Киселева, в обороне Соледара принимала участие элитная 77-я десантно-штурмовая бригада, сержантский и офицерский состав которой проходил подготовку в Великобритании.

«Уничтоженные английские наемники… скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но как бы там ни было… находились в строю этого подразделения», - заявил в эфире Первого канала полковник полиции ЛНР, отметив, что от жителей соседнего с Соледаром города Северска стало известно, что в украинских войсках звучит английская и польская речь.

Напомним, ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Соледаре тела одного из двух пропавших британских граждан, а через некоторое время официальный представитель Министерства иностранных дел Соединенного Королевства сообщил о том, что Лондону известно об обнаружении тела одного из двух пропавших британцев.