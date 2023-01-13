В США раскрыли, почему британские и немецкие танки не будут воевать в Донбассе Фото: REUTERS

Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые западные страны согласились поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, написал американский портал Military Watch.

Как считают в издании, причина кроется в сложном техобслуживании машин и их эффективности в боевых условиях.

"Оба танка намного тяжелее, чем те, которые сейчас использует ВСУ, и потребуют существенно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах… а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Киеву тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.