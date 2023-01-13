Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% в 2022 году

Азербайджан наращивает экспорт газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджан увеличил экспорт газа в 2022 году до 22,3 млрд кубометров. Это на 18% больше, чем в 2021-м. Об этом заявил министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов на своей странице в Twitter в пятницу, 13 января 2023 года.

По его словам, 11,4 млрд кубических метров голубого топлива пришлось на поставки в Европу, 8,4 млрд – в Турцию, 2,5 млрд – в Грузию.

Глава азербайджанского Минэнерго добавил, что в 2023 году планируется нарастить продажу газа до 24 млрд кубометров, причем половина поставок придется на Европу.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия увеличит поставки газа для внутреннего потребления Азербайджана. Об установлении такой договоренности сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

По его словам, Москва обсуждает также наращивание поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана, так как в этих странах увеличивается потребление газа.