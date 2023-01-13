Глава Минобороны Украины Резников назвал страну де-факто членом НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Украина де-факто уже является членом Североатлантического альянса, считает министр обороны республики Алексей Резников.

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать», – заявил глава украинского Минобороны в интервью BBC.

По мнению министра, эти заявления не должны быть восприняты противоречиво в России и в странах НАТО. Резников уверен, что членство Украины в альянсе будет юридически закреплено в ближайшем будущем.

Кроме того, глава украинского Минобороны считает, что Киев получит танки и самолеты, которые давно просит у стран Запада. Поставки этой техники не приведут к эскалации конфликта, заявил он.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 Украина подписала заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По словам президента страны Владимира Зеленского, он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее.