ВС России в Соледаре ликвидировали 700 украинских военных за три дня Фото: Александр КОЦ

За последние трое суток в Соледаре было ликвидировано более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины, сообщили сегодня, 12 января, в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что "комплекс реализованных группировкой войск РФ мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара".

"Только за последние трое суток в районе города Соледар ликвидировано свыше 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения ВСУ", - уточнили в российском минобороны.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими военнослужащими. По словам официального представителя Кремля, это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться - спецоперация продолжается.