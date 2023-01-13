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НовостиПолитика13 января 2023 11:31

ВС России в Соледаре ликвидировали 700 украинских военных за три дня

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВС России в Соледаре ликвидировали 700 украинских военных за три дня

ВС России в Соледаре ликвидировали 700 украинских военных за три дня

Фото: Александр КОЦ

За последние трое суток в Соледаре было ликвидировано более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины, сообщили сегодня, 12 января, в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что "комплекс реализованных группировкой войск РФ мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара".

"Только за последние трое суток в районе города Соледар ликвидировано свыше 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения ВСУ", - уточнили в российском минобороны.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими военнослужащими. По словам официального представителя Кремля, это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться - спецоперация продолжается.