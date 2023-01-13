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НовостиПолитика13 января 2023 11:38

Путин призвал подумать об увековечивании памяти первого президента Башкирии Рахимова

Политик многое сделал для развития республики, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Муртаза Рахимов

Муртаза Рахимов

Фото: Рустем АХУНОВ

Президент России Владимир Путин призвал главу Башкортостана Радия Хабирова подумать об увековечивании памяти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

«У нас повод для встречи печальный – прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти», – сказал глава государства в ходе встречи с Хабировым.

Как отметил российский лидер, Рахимов многое сделал для развития Башкортостана.

Напомним, Путин в ходе визита в Уфу принял участие в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым и выразил соболезнования народу Башкирии в связи с его смертью. Президент подчеркнул, что первый глава республики внес существенный вклад в ее развитие республики и принимал практическое участие в жизни всей России.

Как писал сайт KP.RU, Муртаза Рахимов скончался в среду, 11 января. Ему было 88 лет.