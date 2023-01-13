В России создадут механизм выплат компенсаций жертвам мошенников

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком разработать механизм выплаты компенсаций клиентам банков, чьи деньги были похищены в результате мошеннических действий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что для реализации инициативы в случае необходимости можно представить предложения по внесению изменений в законодательство страны.

Доклад по этому вопросу должны представить глава российского правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина в срок до 1 июля 2023 года.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян. На этот раз их жертвами стали пользователи маркетплейса Wildberries. Суть схемы аферистов заключалась в том, что с банковских карт и расчетных счетов покупателей снимались деньги за покупки, которые они не совершали. Одна из пострадавших россиянок рассказала, что таким образом лишилась почти 200 тысяч рублей - мелкими трансакциями по 1 тысяче рублей злоумышленники переводились фиктивному продавцу. При этом в службе поддержки Wildberries на вопросы женщины не откликнулись.