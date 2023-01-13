NYT: Запад торопится передать оружие Украине из-за боязни, что ВСУ не отразят наступления России Фото: Александр КОЦ

Западные страны спешат передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять из-за опасений, что у ВСУ осталось мало возможностей подготовится к отражению ожидаемого ими наступления сил РФ весной, сообщает издание New York Times.

"Западные чиновники все больше тревожатся, что у Украины лишь узкое окно (возможностей - прим. ред.) подготовиться к отражению ожидаемого российского наступления весной, они действуют быстро, чтобы дать украинцам современное вооружение…", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Киеву тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года публикует сайт KP.RU.