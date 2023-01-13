Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе в России, об этом говорится в сообщении на портале Кремля.

"Администрации президента России совместно с Центральной избирательной комиссией РФ и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", - уточняется в сообщении.

Ранее Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста заработной платы бюджетников в стране такими же темпами, как в среднем по экономике. Соответствующие поручение российский лидер дал по итогам совещания с правительством РФ.

Также ранее российский лидер поручил распространить программу льготной ипотеки на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года.