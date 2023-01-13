Путин поручил провести оценку незаконного преследования журналистов и правозащитников на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который состоялся 7 декабря 2022 года, поручив Следственному Комитету (СК) РФ провести правовую оценку незаконного преследования общественных деятелей, а также журналистов и правозащитников на Украине. Об этом сообщили в Кремле, на сайте которого опубликован соответствующий список.

Осуществить «правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод» Следственный комитет РФ должен совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также уполномоченным по правам человека в РФ и Общественной палатой России.

Соответствующий доклад российскому президенту необходимо предоставить до 1 марта этого года, а далее – ежегодно.

Глава государства также посоветовал до 1 мая 2023 года рассмотреть предложения по поводу уголовной ответственности за дискриминацию российских граждан, которые проживают за рубежом.