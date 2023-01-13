Путин запретил надевать "кандалы" на женщин и подростков

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСИН и МВД РФ принять меры, чтобы не допустить применение "кандалов" к женщинам, несовершеннолетним и обвиняемым в ненасильственных преступлениях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о средстве ограничения подвижности "Ажур", которое надевается как на руки, так и на ноги.

Доклад по этому вопросу должны представить руководители правоохранительных органов в срок до 1 мая 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что ведомство по результатам встречи Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приняло решение запретить применение "кандалов" к женщинам, несовершеннолетним и фигурантам экономических дел.

По ее словам, специальные средства разрешено применять в случае "общественной опасности" конвоируемых, что демонстрирует "дифференцированный" подход полиции.