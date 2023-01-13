Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется Фото: Виталий ТИМКИВ

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.

По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре 2022 года, продолжит действовать.

- Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре прошлого года, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Министерством обороны РФ, чтобы прекратить все спекуляции на данную тему, - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сайт KP.RU писал, что право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники.

Также сообщалось, что одно из важных изменений в новом документе Минобороны - теперь для того, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трех и более детей до 16 лет. А не четырех и более детей, как это предписывалось раньше.