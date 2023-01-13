МВД Эстонии объявил, что переправит часть украинских беженцев в Финляндию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония заявила о том, что исчерпала свои возможности по приему украинских беженцев, обратившись с просьбой о помощи к Финляндии, которая разместит у себя часть приезжих. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделал министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

«Мы оказывали всем украинским военным беженцам необходимую поддержку и услуги, но по мере прибытия новых людей мы попросили поддержки у наших северных соседей», - заявил глава ведомства.

По словам министра, уже была достигнута договоренность о перемещении в Финляндию части украинских беженцев. «И в самое ближайшее время она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите», - уточнил он.

Как отметил Ляэнеметс, такая договоренность необходима из-за падения качества оказываемой поддержки беженцам, в том числе в системе здравоохранения или образования, от чего могут пострадать как как беженцы, так и граждане Эстонии.

По данным МВД, на сегодняшний день примерно 66 тысяч украинских беженцев заявили о своих планах остаться в Эстонии, а подано свыше 42 тысяч прошений о получении временной защиты. При этос число прибывающих беженцев из Украины постепенно снижается.

Напомним, ранее председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер публично заявил о том, что допускает возведение «стен и заграждений» на границах Европейского союза для предотвращения нового масштабного миграционного кризиса.