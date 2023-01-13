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НовостиПолитика13 января 2023 12:22

Рада Украины лишила мандатов Медведчука и троих его однопартийцев

Решение одобрили 300 депутатов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Фото: REUTERS

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин лишены мандатов в Верховной раде Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна" в пятницу, 13 января 2022 года.

По данным журналистов, решение одобрили 300 украинских народных избранников.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Незалежной Владимир Зеленский заявил о лишении украинского гражданства оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. По его словам, решение принято по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и миграционной службы.

Напомним, в 2021 году на Украине Виктору Медведчуку были предъявлены обвинения по делу о государственной измене. В частности, политика обвинили в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса.