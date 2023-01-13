ВВП Германии в 2022 году увеличился на 1,9%

ВВП Германии продемонстрировал незначительный рост в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внутренний валовый продукт (ВВП) Германии по итогам 2022 году увеличился на 1,9%, несмотря на энергетический кризис, высокую инфляцию и прочие экономические трудности. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Это выше осенних прогнозов немецкого правительства, согласно которым ВВП должен был увеличиться на 1,4%.

В то же самое время зафиксирован дефицит бюджета, который составил 2,6% от внутреннего валового продукта страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты заявили, что экономика Германии смотрит в 2023 год с пессимизмом. По их оценке, большинство промышленных объединений ожидает спад производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы.

Также подчеркивается, что строительная отрасль, которая год назад еще процветала, сейчас страдает от взрывного роста расходов и повысившихся процентов по кредитам.