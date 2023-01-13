В правительстве Германии сообщили, что страна не получала запросов по поставке танков Leopard 2 Украине Фото: REUTERS

Германия до настоящего времени не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других государств в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

На вопрос о том, поступал ли официальный запрос от Польши, Финляндии или других государств о выдаче разрешения снять экспортные ограничения для поставки немецких танков Украине, Хофман ответила отрицательно.

"Нет никаких запросов", - уточнила представитель кабмина в ходе брифинга сегодня, 12 января.

Также она добавила, что у Германии идет постоянный обмен мнениями с ее союзниками по вопросам оказания помощи Украины.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Киеву тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.