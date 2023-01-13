Песков: Власти России должны поступать так, чтобы уехавшие граждане захотели вернуться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что власти России должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться обратно.

- Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, - это наши граждане, за которых нам надо бороться, - сказал официальный представитель Кремля Life.ru.

По его мнению, для этого в РФ должны создаваться необходимые условия.

Ранее президент России Владимир Путин отказался давать оценку тем, кто покинул страну после в начале осени 2022 года. При этом он предположил, что "может быть, кто-то считает, что это даже не их страна".

А до этого сообщалось, что в Кремле не ведется никаких обсуждения по поводу возможных ограничений в отношении граждан, уехавших из России в последнее время, или же стимулах для их возвращения.