Врач Осипов предупредил, что в скором времени «Кракен» распространится по всей России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавируса под названием «Кракен» постепенно распространяется по стране. Пока разновидность диагностирована только в одном регионе, но «кракен» оказался очень заразен, и вирусологи полагают, что скоро он распространится по всей стране.

Заслуженный работник здравоохранения Андрей Осипов уверен, что несмотря на сложности перемещения по миру, вирус найдет дорогу, как ему активно перемещаться по миру.

- К нам вирус мог прийти из Турции и Египта, где достаточно активно отдыхают Россияне, - говорит эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он предположил, что вопрос распространения штамма по всей стране – это вопрос, которые решится довольно быстро.

- На данный момент в Подмосковье и Москве случаи заражения вирусом не регистрируется. Но я думаю, что занос будет, - заключил Осипов.

Врач-эксперт Тимур Пестерев подтвердил, что данный штамм переносится легче других. Но говорить об окончании пандемии пока рано, предпосылок к этому нет, пишет РИАМО.

Подъем заболеваемости субвариантом штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен" в России может произойти в начале февраля, сообщает Пятый канал. В отличие от других штаммов, он имеет большую скорость распространения. Он «научился» быстрее обходить защитную систему организма, агрессивнее прикрепляться к клетке и самокопироваться.