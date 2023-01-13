Добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Судоплатова в Запорожье Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил врио главы Запорожской области, сербские добровольцы имеют опыт службы в полиции и являются мастерами восточных боевых искусств.

Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре 2022 по Балицкого, в него вступили более 600 добровольцев.

Разведчик Павел Судоплатов являлся уроженцем Мелитополя. Он устранил лидеров украинских националистов, организовал нейтрализацию Льва Троцкого, курировал борьбу с фашистами и их разведкой на Украине, а потом с разведкой НАТО в Европе. Сайт KP.RU рассказывал о судьбе знаменитого советского разведчика.