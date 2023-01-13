Вучич назвал главную причину визита советника Госдепа США Шолле в Сербию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт России и Украины стал одной из главных тем визита советника Госдепартамента Соединенных Штатов Дерека Шолле в Белград. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«У нас был открытый и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина», – сказал политик в беседе с журналистами.

Шолле в среду, 11 января, посетил Северную Македонию, после чего отправился в Косово на переговоры с президентом и премьер-министром непризнанной республики Вьосой Османи и Альбином Курти. На следующий день советник Госдепа США встретился с Вучичем в Белграде.

Напомним, ранее Шолле заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз уже «довольно близки» к согласованию пакета антироссийских санкций, который может быть использован якобы для предотвращения эскалации ситуации вокруг Украины.