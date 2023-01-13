Израиль передаст ВСУ технологии оповещения о ракетах и дронах Фото: REUTERS

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что есть договоренность с израильской стороной о передаче ВСУ технологий оповещения о ракетах и беспилотниках.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах… И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - цитирует Корничука издание "Укринформ".

Напомним, в октябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Яиром Лапидом, тогда занимавшим должность премьер-министра Израиля, о предоставлении военной помощи, в том числе, речь шла о системах противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Киеву тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.