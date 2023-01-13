Бывший замминистра обороны США Уэст заявил, что Белый дом не хочет победы Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году украинский кризис может развиться по двум сценариям, но в обоих случаях украинская армия потерпит поражение, написал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в публикации для National Review.

"Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, которая не позволит Украине достичь победы", - написал он.

По его мнению, при первом возможном сценарии боевые действия могут приобрести окопный характер, украинские военные будут страдать от постепенного истощения боеприпасов. При этом США не будут предоставлять Украине оружие большей дальности, что поставит Зеленского в еще более тяжелое положение.

Второй вариант, который предложил Уэст, предполагает некоторые продвижения со стороны ВСУ, что, тем не менее, не приведет их к победе. Поражение украинских войск автор связывает с отсутствием возможности совершать удары по военным объектам на большей части территории РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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