Глава МИД Турции обвинил Россию в невыполнении обязательств по выводу курдов с севера Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Россия и Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства по выводу курдских сил с севера Сирии, заявили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«США продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим этим странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены», – сказал дипломат на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, глава МИД Турции заявил о невыполнении Вашингтоном условий 90-дневного плана по Манбиджу. Он намерен обсудить эти темы в ходе своего визита в США во вторник, 17 января, добавил министр.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в невыполнении обязательств «по очистке» сирийских регионов от курдских отрядов по договоренности, которые были заключены от 2019 года.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого лидера, сказал, что в Кремле призывают все стороны конфликта воздерживаться от шагов, способных более дестабилизировать ситуацию в Сирии, однако с пониманием относятся к обеспокоенности Анкары в вопросах безопасности.

Напомним, в октябре 2019 года иурция и Россия подписали договоренность, где среди прочего было сказано о вводе подразделений российских войск, а также пограничной службы Сириина сирийскую сторону границы. Эти военные должны были содействовать выводу курдских формирований.