Жительница Соледара о зверствах украинских националистов: «Бабка, собирай вещи, здесь теперь будем жить мы"

В Соледаре украинские военные выгоняли людей из дома Фото: REUTERS

Российские военные освободили Соледар в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. По словам военных, успех на фронте поможет дальнейшему продвижению войск. Но перед тем, как уйти из города, ВСУ, по словам местных жителей, устраивали бесчинства. Одной из жертв украинских военных стала мать местной жительницы Оксаны Пищалка.

- Последний месяц моя мама Галина Николаевна жила в доме на улице Дачной, она была там совсем одна, - поделилась с kp.ru Оксана Пищалка. - Жила до тех пор, пока не пришли украинские военные, которые ее выгнали. Как мне говорила мама, они просто ей сказали: «Бабка, собирай вещи, здесь теперь будем жить мы. У тебе хорошее окно, оно выходит на дачи».

Женщине пришлось переселиться в другой дом и ждать, когда украинские военные покинут ее квартиру. Позже она вернулась. Но перед уходом из города ВСУ начали обстреливать дома из танков. Один из снарядов прилетел прямо в квартиру Галины Николаевны. Из-за этого ей пришлось съехать.

О том, как Россия освобождала Соледар и что говорят об этом местные жители, читайте в нашем большом интервью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Украинцы били танками по нашим домам»: Как Россия освобождала Соледар и что говорят об этом местные жители

Освобождавшие Соледар русские военные отдавали местным жителям свои бронежилеты и еду (подробности)