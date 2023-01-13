Полянский считает недостаток доверия самой большой проблемой между Россией и Западом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что недостаток доверия между РФ и Западом - самая большая проблема в отношениях между ними.

"Отношения между Россией и Западом в настоящее время в бедственном положении, если вообще какие-то отношения имеют место. И, конечно, есть серьезная нехватка доверия, что выступает самой большой проблемой…", - заявил Полянский в эфире британской радиостанции LBC.

Кроме этого, он добавил, что многое в переговорном процессе между РФ и странами Запада следует переработать.

Также Полянский заявил, что целью РФ никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в этом государстве так же, как они защищаются в других странах.

Ранее Полянский заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Он также отметил, что спецоперация была начала ради прекращения обстрелов Донбасса Украиной.