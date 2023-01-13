Журналисты СNN стали свидетелями отступления ВСУ из Соледара Фото: REUTERS

Американский телеканал CNN сообщил, что его команда журналистов в пятницу, 13 января, стала свидетелем отступления украинских бойцов из Соледара.

- Наша команда, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как украинские силы переправляли свои войска, что, видимо, было организованным отступлением из города, - сообщил телеканал.

12 января стало известно о завершении освобождения Соледара. В Минобороны РФ подчеркнули, что город имеет важное значение для успешного продолжения.

Позже в военном ведомстве сообщили, что взятие Соледара стало возможным за счет постоянного огневого поражения украинских войск штурмовой и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировки Вооруженных сил (ВС) России.

Кроме того, в начале этой недели, 9 января, штаб Донецкой Народной Республики (ДНР) объявил об освобождении населенного пункта Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска.

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