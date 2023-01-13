Экс-офицер ЦРУ Джиральди сообщил, что США усилили контроль за поставляемыми на Украину вооружениями Фото: REUTERS

США отправляют американских представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемым оружием из-за данных об их неправомерном использовании, сообщил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Они (администрация Байдена. - прим. ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы стремятся нас обвести вокруг пальца. Многое из того вооружения, которое мы поставляем им, оказывается на черном рынке и исчезает, и Бог знает, что происходит с вертолетами, полными денег", - сказал он.

Ранее шведский журналист и глава НКО Blue/Yellow Джонас Оман объявил миру, что до фронта доходит лишь 30 процентов отправляемого Западом на Украину "железа". Как выяснилось, у натовских партнеров Киева нет ни малейшего представления о схемах поставок их оружия.

Также ранее в Европе предположили, что часть поставляемого Киеву оружия бесследно исчезнет. По мнению аналитиков, это оружие окажется на черном рынке.

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