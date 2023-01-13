Инвестор Сидоров спрогнозировал укрепление рубля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров спрогнозировал скорое укрепление рубля. Это произойдет уже на следующее неделе.

По мнению специалиста, сейчас для российской валюты благоприятный период, Минфин возобновляет продажи валюты в рамках бюджетного правила.

-Эти поддержит курс. Доллар опустится до 66—66,5 рублей, - говорит Сидоров RT.

К тому же, наступает налоговый период. Традиционно, это подстегивает спрос на рублевые активы. Экспортеры продают валюту, чтобы внести платежи.

- Так что январь для рубля может завершиться на новом раунде укрепления до отметок около 65 рублей за доллар, — заключил инвестор.

Тем временем, Центральный банк России возобновляет операции с иностранной валютой. Министерство финансов страны планирует продажу и покупку юаней, пишет газета "Известия".

Возобновлением валютных интервенций в рамках бюджетного правила Банк России дает сигнал участникам рынка, что имеет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, пишет "Российская газета".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист Никита Кричевский: Не покупайте доллары сейчас! Больше потеряете (подробнее)