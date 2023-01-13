Reuters: Литва и Польша настаивают на включение в десятый пакет ЕС санкций ядерного сектора России

Власти Литвы и Польши хотят добиться от Евросоюза включение в десятый пакет санкций против РФ компаний ядерного сектора России, рассказали дипломатические источники, знакомые с вопросом.

По информации Reuters, речь идет о «Росатоме» и его руководстве. Целью санкций является он «сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью». Вильнюс и Литва также рассчитывают на запрет еще большего числа «российских пропагандистских СМИ», а также исключения еще большего количества российских банков из системы глобальной межбанковской системы SWIFT.

Новый пакет санкций в отношении России должен быть подготовлен к 24 февраля 2023, то есть к годовщине объявления спецоперации на Украине, отмечается в сообщении.

Ранее в Европарламенте сообщили, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Усилений ограничений является постоянным процессом, отметил депутат.

По информации агентства РАР, страны Евросоюза хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля 2023 года саммитом Украина-Евросоюз в Киеве. Издание также уточнило, что новые ограничения Евросоюза затронут не только Россию, но и Белоруссию.

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