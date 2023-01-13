Генерал Картаполов опроверг сообщения о сборах для неслуживших россиян старше 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов объяснил россиянам, что предположение об отправке неслуживших граждан старше 30 лет на военные сборы после принятия в стране закона об изменении призывного возраста "не связаны с реальностью".

- Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом, - заявил Картаполов в беседе с РБК. Так он прокомментировал слова члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, который высказывал мнение, что после принятия закона об изменении призывного возраста неслужившие россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, чтобы получить военно-учетную специальность.

В декабре прошлого года сайт KP.RU писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в России планируется изменить возраст военной службы. По его мнению, при комплектовании Вооруженных сил РФ необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

А накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин "концептуально поддержал" идею о необходимости повышения призывного возраста граждан в стране.

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