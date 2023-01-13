Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

- WADA было проинформировано РУСАДА о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу Валиевой. Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины, - сказано в заявлении.

В результате комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года), уточнили там.

Как поясняет сайт КП-Спорт, это означает, что РУСАДА аннулировало результат 16-летней фигуристки на победном для нее чемпионате России 2022 года, а позже признало Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

Дело в том, что 25 декабря 2021 года, в день проведения чемпионата России в Санкт-Петербурге, Валиева сдавала ту самую пробу, которая показала наличие малой дозы запрещенного вещества — препарата для сердца триметазидин.