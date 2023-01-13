Минобороны РФ: Наступление на Соледар велось разнородной группировкой войск по единому плану Фото: Александр КОЦ

В российском Министерстве обороны рассказали про состав и участие различных подразделений в операции по освобождению города Соледар в ДНР от ВСУ.

Как говорится в сообщении в телеграм-канале военного ведомства, наступление на данном направлении велось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану.

- Боевые задачи включали в себя блокирование города, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией, - сказано в заявлении. - Что касается штурма городских кварталов Соледара, то данная задача была успешно выполнена добровольцами штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер".

Вечером 12 января стало известно о завершении освобождения Соледара. В Минобороны РФ подчеркнули, что этот город имеет важное значение для успешного продвижения.

Позже в военном ведомстве сообщили, что взятие Соледара стало возможным за счет постоянного огневого поражения украинских войск штурмовой и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировки ВС РФ.

Напомним, в начале недели, 9 января, штаб Донецкой Народной Республики объявил об освобождении населенного пункта Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска.

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