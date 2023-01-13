Экс-офицер ЦРУ Джиральди сообщил, что от Байдена скрывают реальное положение дел на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Президенту США Джо Байдену не раскрывают всей правды о том, насколько плачевным является положение дел Украины на полях сражений, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Я подозреваю, что тот, кто… информирует президента, знает, что Байден хочет услышать, поэтому я не думаю, что он получает честный отчет о том, что в реальности происходит на местах", - сказал он.

Ранее Джиральди заявил, что США отправляют американских представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемым оружием из-за данных об их неправомерном использовании,

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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