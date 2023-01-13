В ЛНР возбудили дело по статье о шпионаже против подданного Британии сотрудника ОБСЕ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье УК России о шпионаже в отношении сотрудника миссии ОБСЕ - главы группы техмониторинга Дэвида Оррэллса, обвиняемого в передаче информации о позициях Народной милиции ЛНР и расположении объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в Министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР.

Как уточнили в ведомстве, Оррэллс являлся руководителем группы техмониторинга - оператором беспилотников луганской команды мониторинговой миссии ОБСЕ и выполнял задание спецслужб одной из стран НАТО. Собранная им информация передавалась Киеву, а затем использовалась для обстрелов территории ЛНР.

Ранее генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников ОБСЕ, которых подозревают в шпионаже. Как полагают следователи, представители миссии передавали украинской стороне информацию о дислокации войск и расположении важных объектов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа власти.

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