Цены на газ для жителей Евросоюза выросли почти на 60% в ноябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 27 странах Европейского союза (ЕС) цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов выросли в ноябре 2022 года почти на 60% по сравнению с показателями того же периода 2021 года. Об этом говорится в квартальном отчете по рынку газа, который опубликован на сайте Еврокомиссии (ЕК).

- Розничные цены на газ для домохозяйств в столицах ЕС в ноябре выросли, по оценкам, на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, - уточняется в отчете.

При этом в июле и августе того же года эксперты фиксировали удвоение розничных цен для граждан.

Напомним, страны ЕС 20 декабря 2022 года установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. "Динамический" означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.