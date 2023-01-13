Рогов сообщил о теракте в Бердянске, взорвался автомобиль Фото: REUTERS

В Бердянске Запорожской области совершен теракт, взорвался легковой автомобиль, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале вечером 13 января.

- По предварительной информации, вечером в Бердянске по улице Мичурина произошел взрыв авто с последующим возгоранием. Информацию о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники МВД и МЧС, - говорится в сообщении.

Также он уточнил, что украинскими боевиками был заминирован автомобиль главы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянского района Алексея Кичигина.

- По счастливой случайности он не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества, - уточнил он.

Ранее сообщалось, что умер замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он попал в ДТП 9 ноября 2022. Факт гибели своего заместителя подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждать ли вторую волну мобилизации в России? (подробнее)