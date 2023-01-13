Минюст России включил актера Артура Смольянинова в реестр иноагентов Фото: Артем КИЛЬКИН

Минюст России 13 января расширил список иностранных агентов. Теперь туда включен включил актер Артур Смольянинов, журналист Артемий Троицкий, юрист Анатолий Фурсов, бывший священник Сергей Кирсанов, журналист Александр Шелест.

До этого сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек.

Также Минюст России включал в реестр журналистку Ирину Шихман*, рэпера Noize MC* (Иван Алексеев), блогера Михаила Светова*, журналиста Дмитрия Колезева*. В список физлиц-иноагентов также вошли блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждать ли вторую волну мобилизации в России? (подробнее)