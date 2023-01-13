Взрыв на магистральном газопроводе в Литве произошел 13 января 2023 года Фото: REUTERS

Поздним вечером 13 января в Литве произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе.

Этот объект обеспечивает топливом как северную часть Литвы, так и Латвию, пламя достигает 50 метров, причины случившегося выясняются. О ЧП со ссылкой на полицию сообщает портал LRT.

- Полиции сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю ... По предварительным данным, пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Однако пожар удалось локализовать. Сейчас на месте находятся шесть пожарных расчетов. Полиция несет дежурство по периметру инцидента.

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex. Сильный пожар произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке страны. Горел участок на глубине около 80 метров.